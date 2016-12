Cristóbal Lira y cifras de delincuencia: “Yo no cantaría victoria anticipada”

El martes el ministro del Interior, Mariano Fernández habló de una baja de 6,6% en los delitos de mayor connotación social respecto del año pasado, en base a las denuncias efectuadas a carabineros y la PDI. “Han disminuido y nuestro propósito es seguir mejorando con el trabajo institucional para combatir muy fuertemente el delito dentro del Estado de Derecho para tener una sociedad más justa”, dijo. Las cifras han sido celebradas por el Gobierno.

A juicio de Cristóbal Lira, ex subsecretario de Prevención del Delito del presidente Sebastián Piñera, el ministro Férnandez debería ser “más cauteloso de dar cifras anticipadamente cuando estamos ad portas de la ENUSC que es la verdadera medición de delincuencia del país. Yo no cantaría victoria anticipada porque el año pasado pasó exactamente lo mismo: bajaron las denuncias de delitos de mayor connotación social y tuvimos un aumento en la victimización”.

-¿Es una cifra relevante?

-Hay que esperar. El ministro sólo se refirió al delito de robo de autos, y es obvio que baje. Hay que recordar que en el gobierno de Piñera se hizo una ley que establece que robar un auto sea cárcel y andar en un auto robado también. Antes ese delito no tenía pena y hoy es un delito de presidio menor en su grado máximo. Por lo tanto, lo lógico es esperar que empiece a bajar porque el costo de robar un auto es mucho mayor que antes. Pero el resto de los delitos -el lanzazo, robo por sorpresa, robo en lugar habitado, robo con violencia, etc.-, sabemos que hay una cifra negra. Sólo alrededor del 43% de los casos son denunciados. Por eso, si uno revisa los delitos de mayor connotación social del Ministerio Público hay que multiplicar más que por dos. Uno esperaría un análisis más a fondo de las cifras de denuncias captadas por policías y las cifras negras.

-Pero es un hecho que las denuncias están a la baja…

-Las denuncias están a la baja, pero vimos un crecimiento significativo en la victimización mostrado por al Enusc el año pasado. Es muy peligroso lo que está pasando si se vuelve a repetir. Estaríamos frente a un problema grave: o la gente está denunciando menos o qué está pasando con las denuncias que no están llegando a las fiscalías o a Carabineros. Es preocupante. Si se repite lo del año pasado que por primera vez en la historia cayeron las denuncias y subió la victimización habría un problema grave de confianza en las instituciones, significaría que la gente encuentra que no saca nada con denunciar.

-¿El gobierno de Piñera quedó al debe en materia de seguridad?

-En el gobierno de Piñera bajamos 26% la victimización en cuatro años, e iba a la par con la baja de las denuncias. Creamos el mecanismo de denuncia seguro, les poníamos abogados del ministerio a aquellos que no se atrevían a denunciar, etc. Pero las expectativas fueron extraordinariamente altas. A pesar de bajar 26%, que era más que lo que proponía el plan Chile Seguro, la gente no lo percibió así, desgraciadamente. Pero la dirección fue correcta, en este gobierno la dirección cambio y vamos al revés, con las cifras para arriba.