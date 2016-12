John Mulholland, el observador

Por: María José Gutiérrez

Fue en Dublín, 1975. John Mulholland lo recuerda claramente: la sala, el profesor… y por supuesto, el poema. Tenía 13 años y recuerda haberlo traducido del gaélico al inglés. Fue ése el momento en que se enamoró de Valparaíso.

Mulholland es periodista, tiene 54 años, es padre de siete hijos y dirige desde 2010 el periódico semanal más antiguo del mundo: The Observer, en Londres. Pisó Chile por primera vez en 2003 y en una nota publicada en ese mismo medio relata cómo a través del poema del poeta irlandés Padraig de Brun, llamado “An Long” –que narra la historia de un joven que avista un barco chileno en un puerto de Irlanda, y a partir de eso empieza a imaginar cómo es el lugar de origen del barco: Valparaíso–, se enamoró de esa ciudad.

Desde entonces, Mulholland ha vuelto unas 10 veces a Chile. Ha recorrido desde Atacama hasta Puerto Williams, aunque todavía hay lugares, dice, que le gustaría explorar, especialmente en la Región de Aysén. En enero regresará al país, invitado a exponer en el Congreso del Futuro en un panel sobre el proceso de paz en Colombia.

El periodista trabaja desde 1990 en el grupo de medios The Guardian, donde es también editor asistente de ese diario. Desde ahí ha participado en primera línea de los casos más emblemáticos en cuanto a filtraciones: The Guardian fue quien difundió las revelaciones de los 251.187 cables entre el Departamento de Estado de EE.UU. y sus embajadas –que se conoce como Wikileaks– y también de los documentos filtrados por Edward Snowden, ex agente de la CIA.

A las tres de la tarde de un frío jueves de otoño en Londres, John Mulholland responde el teléfono...

