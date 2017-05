Lecciones de vida: Alberto Plaza, cantautor y compositor

"Cada persona es inmensamente valiosa y hace su aporte único a la sociedad. Eso lo entendí hace varios años. Estaba grabando mi disco Polvo de estrellas –en Los Ángeles, Estados Unidos- con uno de los guitarristas más grandes del mundo: Tim Pierce, quien entre otras cosas, tocó Black or White de Michael Jackson. Mi canción Milagro de abril tenía un arpegio nada de fácil. El tipo agarró la guitarra y no pudo tocarlo. Le insistí que intentara de nuevo, hasta que me dijo con toda la humildad 'hazlo tú porque a mí no me resulta'. Ese día aprendí una lección increíble: no importa cuán pequeño te sientas frente a alguien, uno siempre tiene algo especial que los demás no.

Otra enseñanza de humildad que recibí fue en el Festival de Viña de 1987. Era jurado y me tocó compartir con el productor de The Beatles, George Martin. Nos topamos en el ascensor del hotel Miramar y me invitó a almorzar. Yo tenía 25 años, estaba recién empezando mi carrera y me dio un montón de consejos. Se interesó mucho por mis proyectos y en todo momento me sentí importante. Me impactó que, finalmente, los más grandes son los más sencillos. La humildad y la grandeza se unen como si fueran los extremos de una cuerda formando un círculo.

Vivo hace años en Estados Unidos. Ahora estoy radicado en Clearwater (Tampa), donde está el centro mundial del estudio de la cienciología, religión que practico hace muchos años y que me ha hecho muy feliz. Hoy tengo mejores relaciones con todos los que me rodean.

Me llama la atención que mucha gente en Chile no esté dispuesta a debatir ni menos a que uno opine. Me pasó cuando critiqué el lenguaje utilizado por los humoristas en el festival. El mensaje que quise dar es que cuidemos los espacios comunes. El festival es una tradición que tiene 57 años, que ha ido pasando de generación en generación y que sería lindo conservar como un espacio para toda la familia".