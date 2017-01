Netflix lanza videojuego con los personajes de sus series originales

Titulado Netflix Infinity Runner, el videojuego que tiene personajes de las series más populares del servicio streaming. Este recrea el estilo de los juegos en 8 bits, lo que lo hace bastante simple de jugar, y cuenta con cuatro personajes: Mike Wheeler de Stranger Things, Pablo Escobar de Narcos, Piper Chapman de Orange Is the New Black y Marco Polo de Marco Polo.

Al escoger un personaje hay que saltar cada vez que aparece un adversario y poder recolectar los objetos que te dan puntos, por ejemplo si eres Pablo Escobar tendrás que esquivar a los policías o si eres Mike tendrás que correr para que no te ataque el monstruo Demagorgon. Cada personaje elegido tiene la banda sonora de su serie

El videojuego es gratis y no es necesario ser suscriptor de Netflix para poder disfrutarlo.

Este es el primer videojuego que lanza la plataforma de contenido streaming y este año se esperan los lanzamientos de nuevas temporadas de sus series originales.