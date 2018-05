El Partido Socialista denunció al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por un viaje realizado en abril a Harvard para participar en una actividad de ex alumnos donde expuso en el “Harvard Graduate School of Arts and Sciences Alumni Day”. El viaje, que tuvo un costo cercano a los 5 millones de pesos, fue financiado con fondos fiscales, según consta en el portal de Transparencia y Chile Compra.

"No es una reunión de ex alumnos, es un seminario anual de los ex alumnos de Harvard al cual fui invitado hace un tiempo atrás. Fui invitado en mi calidad de ministro de Hacienda, fui presentado como tal, y habrá un reembolso del costo del pasaje. O sea, es completamente extemporáneo lo que se ha dicho", se defendió el ministro de Hacienda, visiblemente molesto. Sin embargo, luego admitió que la invitación la recibió con anterioridad a asumir el cargo de ministro de Hacienda, pero defendió su asistencia al evento.

Por su parte, Manuel Monsalve, jefe de la bancada de los diputados socialistas, dijo que el viaje "nos parece una grave falta a la probidad". Y añadió que "difícilmente podrá decirse que es una tarea del ministro de Hacienda de nuestro país concurrir a una reunión con sus compañeros a tomar desayuno, almorzar o cenar. Ese viaje fue financiado con recursos públicos y hemos entregado al contralor los antecedentes y la publicación en la página de Mercado Público donde se hace la compra del pasaje del ministro Larraín por $4.175.000".

"Esto es el tipo de cosas que ensucia la política, ellos no se preocupan de saber que hay un reembolso en curso. Es una cantidad de algunos miles de dólares que es lo que cuesta un viaje, nada más que el costo", explicó el ministro, quien insistió en que "gran parte (del costo del pasaje) lo cubre Harvard, una buena parte de esto lo va a reembolsar".