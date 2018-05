Después de una dura disputa por los medios debido a la denuncia del ministro de Hacienda de un total de 5.500 millones de dólares comprometidos en gastos que no tendrían financiamiento, ayer finalmente el titular de las finanzas públicas se enfrentó cara a cara con sus antecesores, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés en la Comisión Mixta de Presupuestos.

Ahí cada uno entregó sus versión de los hechos. Larraín abrió los fuegos y lanzó: "Las presiones cuando se vuelven imposibles de aguantar, se transforman en gastos comprometidos". Y agregó: ¿No será más transparente reconocer esa presión de gasto?

Ante eso, el ex ministro Nicolás Eyzaguirre, aclaró: "En el pasado los gastos que no pudieron ser mitigados se han financiado con reasignaciones. Eso siempre ha sido así". Y sobre las acusaciones de mayores gastos asociados al CAE, dijo que "no es correcto que este proyecto genere costos adicionales, son los gastos que ya se están generando".

Más enfático fue Rodrigo Valdés quien dijo que "de verdad creo que hay una equivocación y con las arcas fiscales se requiere seriedad". Además, el economista refutó el cálculo de la Dirección de Presupuestos ya que consideró que en el neto, estos cálculos son exagerados".