La respuesta del ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre a su sucesor en la cartera, Felipe Larraín, no se dejó esperar, luego de que éste denunciara el sábado que 5.500 millones de dólares en gastos comprometidos hasta 2021 no tenían financiamiento.

“Todos entendemos que comprometido es aquello que figura en una ley de presupuestos que pasó por el proceso democrático y fue validado. Lo que está comprometido no son los 5.500 millones de dólares, esas son presiones adicionales que estiman que van a ocurrir por una tendencia a aumento de cobertura”, aseguró Eyzaguirre hoy en Radio Duna. “En la época de la posverdad, la gente va a creer es que debíamos mil millones por lo que dijo el ministro de Economía y que nos faltan 5.500 millones de dólares. No se puede jugar con estas cosas, francamente”, aseguró Eyzaguirre.

El ex ministro de Bachelet explicó que en las provisiones que hay para la gratuidad, la cobertura que se supuso fue mucho mayor de la que terminó siendo y “ahí hay una cantidad enorme de dinero que no se va a ejecutar, por tanto podrían sobre ejecutar en salud sin que el gasto saliera de madre”.

“Aquí Larraín tiene un problema grande: ha prometido satisfacer una cantidad de presiones, ha dicho que bajará los impuestos y ha dicho que va a bajar el déficit fiscal, entonces díganme cómo suma todo esto”, señaló.

Consultado si llamará al ministro de Hacienda –con quien Eyzaguirre dijo tener amistad–para aclarar el tema, lo republicano, señaló el economista, “es que el Congreso cite al Ministro y si me cita a mí yo voy encantado junto con el ex Director de Presupuesto y comparamos línea por línea qué es lo que aprobó la comisión mixta y vemos si estas son conjeturas o son gastos como ellos dicen comprometidos. Yo encantado”.

Larraín respondió a los dichos de Eyzaguirre y aseguró que el miércoles entregará los antecedentes a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. “No quiero polemizar con el ex ministro, con quien además tengo una muy buena relación personal", dijo. “Pero mi deber es dar a conocer la situación real fiscal que tenemos y esta situación tiene presiones de gastos adicionales que no están financiadas en el siguiente sentido: no están en los presupuestos ministeriales, no están en la partida de Tesoro Público, por el orden de los 5.500 millones de dólares en cuatro años".

El jefe de Teatinos 120 aseguro que "esto es sin ánimo de pelear, es con ánimo de transparentar".