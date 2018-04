Si eres gamer, sabes que además de una buena consola y computador, necesitas unos buenos audífonos, ya que te permiten adentrarte en el mundo de fantasía en el que estás jugando, y a veces hasta te permite tener cierta ventaja, ya que puedes distinguir de mejor manera de dónde vienen los sonidos y así poder matar tu objetivo de manera más certera o esquivar a tu oponente.

Es por eso que ahora probamos los audífonos HyperX Cloud Alpha, y para no ser menos, los estuvimos probando en una consola de PS4, en los juegos GTA 5, Call of Duty WWII y Little Big Planet 3 (porque no todo es matar y morir).

Características

Tipo: Circumaurales cerrados

Conexión: Cable

Peso: 298 g

Peso con micrófono y cable: 336g

Longitud cable extraíble para audífonos: 1,3 m.

Longitud cable extraíble más extensión de cable para PC: 2m.

Frecuencia: 13 Hz a 27000 Hz

Altavoces: 50mm

Sensibilidad: 98 dBm

Frecuencia de micrófono: 50 Hz a 18000 Hz

Sensibilidad del micrófono: –43 dB ±3 dB

A nivel de diseño, el cintillo es muy resistente, con detalles bordados. El armazón que lo une con las copas es de metal robusto, lo que es bastante bueno, sobre todo si en algún momento se te caen o los golpeas, ya que no se reayaán ni sufrirán aboyaduras. Todo el dispositivo es agradable al tacto y elegante a la vista.

Los altavoces de 50 mm están recubiertos por espuma foam. Si bien, a primera vista parecen ser un poco grandes, desde el primer contacto con tu cabeza, se sienten bastante cómodos, ya que puedes ajustar el tamaño del cintillo a tu cabeza. Pero la prueba de fuego es cuando juegas varias horas, y la pasaron, ya que después de estar tres horas haciendo misiones en el GTA V (horas que se pasaron volando), no había ninguna molestia en la cabeza ni en las orejas.

En cuanto al sonido, es fuerte y claro, no hay distorisión de sonido y tiene una gran calidad de audio, de hecho, se oyen varios detalles que probablemente con otro tipo de audífonos sería más difícil de notar. Eso sí, se extraña el sonido envolvente del stereo 7.1, ya que estos audífonos son 5.1, y quizás el campo de sonido es un poco más limitado, por lo que, si bien se los sonidos se oyen muy claros y sabes si están adelante o a algún lado, con el 7.1 da la sensación de que realmente alguien está caminando detrás tuyo.

Los agudos se aprecian un poco menos que los sonidos graves, que retumban en tu cabeza, pero es probablemente porque están diseñados para videojuegos, y aquí los sonios bajos son mucho más importantes (como pisadas o respiraciones) que los agudos. Están hecho sobre todo para shooters, ya que en esos juegos vas a apreciar mejor la funcionalidad de estos audífonos. Si oyes música, y solo has escuchado con altavoces o auriculares normales, te sorprenderá la cantidad de sonidos nuevos que se pueden apreciar.

Si bien son potentes, no permiten que el sonido se escape por los auriculares. Al volumen mínimo, se oye claramente, y mientras vas aumentando el volumen, el sonido se vuelve más fuerte y más limpio.

El micrófono tiene cancelación de ruido, algo que se agradece, ya que si juegas online y conversas con tus compañeros, ellos no escucharán cuando pase algú auto o si alguien más está hablando dentro de la habitación, además de que no necesitas subir la voz ni acercar mucho el micrófono para que se te entienda, y eso es muy cómodo. El micrófono se puede desmontar para cuando no lo necesites y no se convierta en una molestia.

En su cable trenzado con control de volumen e interruptor de micrófono, y un cable trenzado con salida dual de 3.5 mm, desmontables, que permiten guardar de manera más simple y ordenada. Además en la caja hay una bolsa de tela para guardarlos. Eso sí, habría sido mucho más cómodo que fueran inalámbricos o que el micrófono estuviera integrado en los mismos audífonos.

Al utilizarlo en un Notebook, un MAC, un iPhone y un Samsung no hubo ningun problema en el sonido, el control de volumen y el micrófono funcionaban bien y lo bueno es que tenía control de ambos desde los mismos audífonos, sin interactuar con el dispositivo, eso sí, la calidad de estos audífonos se aprecian mejor cuando juegas, ya que puedes notar mucho mejor cuando los sonidos del juego y del chat no se estorban entre sí, por lo que son muy buenos para los gamers.

Muchas gracias a Kingston por facilitarnos los HyperX Cloud Alpha para realizar este review.