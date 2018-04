Por: Federico Willoughby Olivos

Everlane

No es otra marca de ropa. Su idea es ropa de alta calidad a través de procesos éticos. Por eso, son totalmente transparentes en cómo fijan sus precios, para que los clientes sepan qué es lo que están pagando. De hecho, uno puede ver completos detalles de la fábrica donde se hace la ropa, saber cuántos trabajadores tiene, dónde está ubicada, fotos de las instalaciones, etc.

Todo este esfuerzo ha resonado en una clientela fiel que ha transformado a Everlane en una de las empresas de ropa más exitosas de Estados Unidos. Y, pese a que en su lanzamiento en 2011 dijeron que cerrarían su operación antes de tener una tienda física, abrieron una el año pasado en San Francisco.

Rent the Runway

Arrendar es el concepto. Esta tienda evita comprar ropa costosa que después queda guardada en un clóset esperando una gran ocasión que, con suerte, llega una vez al año. Por eso, los usuarios de esta plataforma pueden alquilar ropa de más de 450 diseñadores diferentes, usarla y luego devolverla. Los precios van desde 30 dólares por un arriendo único, hasta 159 dólares por mes por una suscripción ilimitada.

La empresa está valorada en alrededor de 800 millones de dólares. Recientemente recibió una inversión de 20 millones de dólares de Blue Pool Capital, una firma de inversión creada por los fundadores de Alibaba, Jack Ma y Joe Tsai.

Warby Park

En el año 2018 hay quienes piensan que entrar a una tienda es algo muy 1990. Entre ellos, este local dedicado a vender anteojos. Por eso, idearon un sistema que deja toda la experiencia en manos del mundo online. ¿Cómo funciona? Lo primero es responder un cuestionario online de seis preguntas que les permite a los tipos de Warby Park determinar qué estilo de gafas quiere el cliente. Posterior a eso, la empresa envía cinco pares diferentes y les da a los compradores cinco días para probarlos y devolver los que no deseen.

Thred Up

Su éxito está en que, gracias a internet, perfeccionaron el mercado de la ropa usada. Tienen un enorme stock, ya que uno puede inscribirse y ellos te mandan una “bolsa de limpieza”, donde uno clasifica ropa y accesorios, y decide qué se puede vender y qué se puede donar. Además, Thred Up recicla lo que no se vende y son una excelente solución a los cambios de temporadas y los clóset llenos.

Coupang

Esta empresa de retail surcoreana tiene tanto éxito que está impidiendo que Amazon entre a ese país. ¿Su particularidad? No solo entregan los pedidos el mismo día, sino que también los recogen al instante si al cliente no le gustó. Según Coupang, la mitad de los 51 millones de personas de Corea del Sur han descargado su aplicación y tienen ventas anuales por tres mil millones de dólares. Su CEO, Bom Kim, dice que su éxito está en que se concentran en reducir el estrés del comprador.