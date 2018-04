Esperado y provocador, el SUV compacto de la marca Volvo ha generado una larga lista de espera en casi todos los mercados, su promesa no era menor: llevar la alta tecnología, seguridad y confort de sus hermanos más grandes, el XC90 y XC60 a un formato más acotado, urbano y ágil.

Estrenado la última semana en Chile, llega con un atractivo concepto de diseño, y un claro enfoque tecnológico, difícil de superar para su competencia directa. El éxito vino desde el estreno: XC40 vendió en 48 horas -mediante reservas- las primeras 30 unidades por su plataforma online de ventas en Chile.

Un sistema de infoentretenimiento, denominado Sensus, domina la consola central interior y desde esta interface (muy cuidado en su diseño), el conductor y sus ocupantes pueden acceder a las funcionalidades de comunicación, entretenimiento y los parámetros del vehículo. Permite seleccionar los ajustes de temperatura, modos de conducción o ver la cámara 360° para maniobras en espacios reducidos. Conectado a Apple Car Play o Android Auto, Spotify, Mapas y otras apps, pasan a ser parte de la experiencia de manejo.

Un punto muy fuerte de este modelo son sus asistencias inteligentes al conductor como Pilot Assist de Volvo Cars, (que ofrece funcionalidades de manejo semiautónomo) City Safety, Oncoming Lane Mitigation, la alerta Cross Traffic con frenado automático y la cámara 360°. Un auto que en parte conduce a su usuario, y lo asiste en cualquier dificultad en ruta.

El completo equipamiento cuenta con IntelliSafe, paquete tecnológico inteligente que asiste la conducción en casi todos los parámetros relevantes; City Safety es su núcleo y oficia de copiloto anticipando situaciones de peligro, además de avisar e intervenir si el peligro lo amerita.

Hasta compañía ofrece el Care by Volvo, disponible por primera vez con este lanzamiento, que presta asistencia a los usuarios no sólo en ruta, sino que en su vida cotidiana.

Las primeras opciones disponibles utilizan un motor T5, turbocargado de 2.0 litros y 252 hp de potencia, con un torque de 350 Nm. Puede llegar a los 100 km/h en 6,4 segundos. ¿Velocidad máxima? 230 km/h y utiliza una caja automática de 8 velocidades Geartronic, para un rendimiento mixto de 14 km/l.

La alternativa equipa un bloque diésel D4, también turbo, de 190 hp y 400 Nm de torque, los que permiten alcanzar los 100 km/h en 7,9 segundos y una velocidad máxima de 210 km/h. Comparte la transmisión Geartronic de 8 relaciones, y entrega un rendimiento mixto de 19 km/l.

El Volvo XC40 llega en versiones T5 R-Design, T5 R-Design Plus, D4 Momentum y D4 Momentum Plus. La marca llevada en Chile por Ditec Automóviles, pretende comercializar unas 300 unidades de este modelo durante 2018. Su precio de entrada es de $24.990.000 para la versión T5 R-Design y llega a $28.990.000 que corresponde al D4 Momentum Plus.