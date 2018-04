Uno de los smartphones gama alta que han llegado este año es el Samsung Galaxy S9 Plus, y en Capital tuvimos la oportunidad de probarlo por casi dos semanas. El smartphone que me prestaron fue el de color púrpura.

El diseño es un gran punto a favor. Por la parte frontal, es muy aprecido al Galaxy S8 Plus, pero es en la parte trasera donde está la mayor diferencia, ya que, además de la doble cámara, el lector de huellas ha cambiado de posición y ha sido todo un acierto, pues con la versión anterior del Galaxy, al igual que la última versión del Note, el lector de huellas, que estaba junto a la cámara, provocaba que uno terminara manchándola con el dedo.

Tiene bordes curvos, con marcos superior e inferior muy delgados y sin botón de inicio visible, la pantalla es mucho más amplia sin agrandar el dispositivo, siendo bastante agradable al tomarlo y utilizarlo. Al tomar el dispositivo, las huellas a penas se notan en la parte trasera, al menos con el color púrpura. A veces suele sentirse demasiado suave, por lo que a veces se resbala de las manos o de superficies irregulares, como un sillón. Por suerte, dentro de la misma caja viene una carcasa de silicona para proteger el dispositivo. Una gran idea, sobre todo para pesonas distraídas que suelen tener el celular en el suelo sin querer cada dos por tres.

Características principales

Pantalla de 6,2 pulgadas Super AMOLED QHD+, 18,5:9

Procesador Samsung Exynos 9810, 10 nm, 64 bits, octa-core

6 GB de memoria RAM

64, 128, 256 GB de almacenamiento interno ampliables con tarjetas microSD

Cámara trasera Cámara dual. Principal: 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable f/1.5-2.4, gran angular; Secundaria: 12 MP telefoto, f/2.4.

Vídeo cámara súper lenta 960fps con detección de movimiento

Cámara frontal de 8 MP, AF, f/1.7

Batería de 3500 mAh con carga rápida.

Android Oreo

Lector de huellas dactilares

Intelligent Scan (lector de iris + reconocimiento facial)

Resistencia al agua y polvo IP68

Medidas: 1158 x 73,8 x 8,5 milímetros y 189 gramos de peso

Software y batería

El dispositivo viene con Android 8.0 Oreo, una de las más recientes del sistema operativo de Google. Además, también tiene integrado su nuevo asistente virtual, Bixby, que incluso tiene su propio botón a la izquierda, bajo los del volumen, aunque yo no lo encontré muy útil, ya que no está activado en español al 100%. Lo bueno es que puedes desactivar Bixby de forma fácil cuando se abre, en el costado superior derecho te da la opción de desconectarlo.

También tenemos algunas aplicaciones Edge, que Samsung aprovecha en el lado curvado derecho de su pantalla para añadir algunas funciones y complementos por software en una pequeña pestaña lateral que podemos configurar con distintos paneles. Este pequeño menú es un añadido que podemos aprovechar para tener a mano diversas funciones, simplemente hay que habituarse a usarlo recordando que lo tenemos ahí. También se puede desactivar o personalizar a gusto.

Este dispositivo es bastante veloz. De hecho, al instalar las aplicaciones se demora muy poco (en mi caso instalé Facebook, Instagram, Twitter y varios juegos, entre otras app), por lo que queda claro que su procesador (Exynos 9810) puede hacerle la competencia a un procesador Qualcomm. Con lo único que tuve problemas fue con el mail del trabajo, ya que me pedía instalar dos apps más y finalmente me tiró error siempre y nunca pude habilitarlo. Por lo demás, todo muy rápido.

En cuanto a su batería de 3500 mAh con carga rápida, no tuve ningún problema a lo largo del día. Con no más de 20 minutos de carga ya tenía casi un 50%. La carga completa demora poco más de una hora y a mí me duraba bien toda el día, usando redes sociales, YouTube, Spotify y un par de juegos, siempre con WiFi, tanto en el trabajo como en la casa, y de hecho lograba sobrevivir hasta el otro día, aunque ya en la mañana me quedaba menos del 20%. Eso sí, cuando usaba el 4G, la batería se descargaba más rápido, pero aún así, lograba durar todo el día y, sin cargarlo en la noche, al otro día me quedaba un 5%.

Hablando de sus sistemas de seguridad, tiene lector de huellas, que es bastante rápido. También está el escaneo de Iris, que al momento de activar, aparecen algunas precauciones y consejos para un mejor uso. Personalmente, no me gustó mucho ya que, como uso lentes, costaba mucho que me reconociera. Por suerte, está la opción de desbloquo facial, que era mucho más fácil y rápida, incluso con anteojos. Aunque también advierte que una persona u objeto aprecido a mí podría desbloquear mi teléfono, y es más seguro usar un PIN, un patrón o una contraseña.

Audio

Por primera vez, Samsung agrega a uno de sus dispositivos altavoces estéreos, que se oyen realmente bien, y si lo comparas con un S8, se nota claramente la diferencia, y junto con Dolby Atmos, y son un 30% más potentes que los de la versión anterior. Son realmente perfectos para ver alguna serie de Netflix (como La Casa de Papel) o un video en YouTube. Se ve y oye con una gran calidad, es uno de los mejores que se pueden encontrar en smartphones al día de hoy.

Los parlantes están situados uno en la parte superior frontal y otro en el borde inferior del smartphone, junto al puerto USB tipo C y el conector jack de 3,5 milímetros.

Además, trae audífonos marca AKG, que si bien no son los mejores del mercado, si entregan un buen sonido, con bajos claros y agudos potentes. Eso sí, puede que la mejora en sonido sea gracias a Dolby Atmos. Sea como sea, con los audífonos se escucha muy bien y claro.

Fotografía

El Samsung Galaxy S9 Plus tiene doble cámara vertical en la parte trasera de 12 megapixeles un sensor tiene apertura variable, mientras que el segundo sensor es un teleobjetivo con apertura f/2.4.

Con buena iluminación es capaz de captar una gran cantidad de detalle y el procesado por defecto saca colores vivos, objetos nítidos y se lleva muy bien con los cambios de contraste en la mayoría de ocasiones. Además, es rápida para enfocar. Otra cosa destacable es el zoom, que es mayor que el de otros smartphone y no pierde mucho la calidad de las imágenes, tanto en fotos como en videos.

Este smartphone no tiene modo retrato, pero sí uno llamado enfoque dinámico, que cumple prácticamente la misma tarea. Es el modo que permite tomar una foto con el primer plano enfocado y el fondo difuminado emulando el efecto que tiene la óptica de cámaras más potentes. El desenfoque de fondo puede ajustarse a voluntad, y para sacar una buena foto, hay que estar a un metro del objetivo.

En la noche, aún no se ven las fotos de forma nítida, pero sí se marcan mucho más los colores y las luces. De hecho, se ve mucho más claro de lo que uno ve. Las fotos en movimiento pirden bastante la calidad ya que no enfoca nada y sale todo corrido, aunque aún así se ven mucho más claras que en otros smartphones.

En cada modalidad para tomar las fotos, puedes activar la vista completa para que la fotografía salga del porte de toda la pantalla.

La cámara frontal con sensor de 8MP con apertura f/1.7 y Autofocus, logra captar buen detalle y por supuesto no faltan varios modos de disparo selfie; foco de selfie, que permite enfocar solo el rostro, selfie amplia, para incluir a las personas que están a derecha o izquierda; y emoji de RA, que personalmente no me gustó mucho, ya que si lo comparas con los animojis del iPhone X, no son tan fluidos en sus expresiones y movimientos. Y My Emoji, que toma tu cara para hacer un emoji, a veces parece sacado de una película de terror.

Puedes encontrar el Samsung Galaxy S9 Plus en retail y tiendas Samsung de todo Chile, a un precio de referencia de $799.990 (versión liberada) y en los colores negro, plateado y púrpura.

Muchas gracias a Samsung por facilitarnos el modelo Galaxy S9 Plus para realizar este review.