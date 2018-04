Para los que se cansaron del video más visto de la historia de YouTube, esta fue una buena noticia, ya que un grupo de hackers borraron el video de Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Despacito", de la misma forma que dice el nombre de la conocida canción.

Primero, los autores firmaron el título del video con ocho nombres diferentes, entre los que estaban Prosox y Kuroi'sh. Este último sería la misma persona que la semana pasada accedió a las cuentas de Twitter de medios como Now This y BBC Arabic.

Luego de los cambios de título, la imagen principal del video, que tenía 5.000 millones de reproducciones, fue cambiado por una imagen de La Casa de Papel. Y luego, fue borrado.

NEW: ⚡ Vevo's @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.

Kuroi'SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm

— The Hacker News (@TheHackersNews) 10 de abril de 2018