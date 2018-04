Durante una entrevista a la NBC, Sheryl Sandberg, COO de Facebook, fue increpada por el caso del escándalo de entrega de datos a Cambridge Analytica, y la segunda al mando de la red social afirmó algo que ya era prácticamente un secreto a voces.

Cuando Sandberg fue consultada sobre si no podrían crear una herramienta para que los usuarios de Facebook pudiesen configurar que no quieren que sus datos personales se utilicen para publicidad, ella respondió que, con el modelo de negocios actual de Facebook no se podría hacer eso.

"No tenemos una opción de exclusión voluntaria al más alto nivel", ha reconocido cuando se le preguntó por ella. "Eso sería un producto pagado".

Es decir que, si no quieres pagar por usar Facebook, debes aceptar que venderán determinados datos tuyos a los anunciantes, porque de lo contrario, no sería un negocio rentable.

La COO de Facebook insistió en que a los anunciantes no se les dan datos personales concretos, sino que se hace una base con tus gustos y eso es lo que se vende.

Finalmente, la pregunta es si pagarías por usar Facebook a cambio de que no utilizaran tus datos.