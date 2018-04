Un niño sale a la calle a jugar y se acerca a otro que sólo mira su celular y no ve quien está frente a él tratando de compartir. Luego el pequeño camina en dirección a otro niño de su edad, quien también está inmerso en la realidad paralela que entrega el teléfono móvil. Resignado, vuelve a su casa diciendo “yo sólo quería jugar”.

Se trata de un video que si bien, no es una historia real, muestra lo que ocurre día a día en los colegios, plazas y en nuestras propias casas, donde cada miembro de su la familia disfruta más con el móvil que compartiendo con las personas con quienes viven.

El viral es parte de la campaña impulsada por la ONG No Chat a Bordo que hace unos años causó impacto con su llamado a no utilizar el celular al conducir un automóvil y hoy encabezan esta nueva iniciativa, que pretende en primera instancia prohibir el uso del smartphones en los colegios, algo que ya ocurre en países como Francia, donde se tomaron medidas al respecto.

“Sabemos que en la mayoría no está prohibido su uso. En algunos se les permite solo en recreos, que finalmente es más perjudicial aún, ya que los menores pueden prestar atención en clases, pero no están conviviendo con sus pares en instancias que antes eran exclusivas para juegos, para reunirse y disfrutar entre amigos”, explica Claudia Rodríguez Torres Directora de No Chat a Bordo.