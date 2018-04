Poco antes de las 13:00 en California, la sede de YouTube en San Bruno tuvo que evacuar a sus trabajadores, ya que una persona no identificada estaba disparando dentro del edificio, llegando a herir a tres personas. Luego de eso, se quitó la vida.

Luego de encontrar su cuerpo, la policía identificó a la atacante como la youtuber Nasim Aghdam. La mujer tenía 38 años, nació en Irán y creció en Turquía, aunque hace 20 años que residía legalmente en EEUU. Nasim murió gritando “vengan a por mí”, y este jueves habría cumplido 39 años.

Aghdam tenía cuatro canales de YouTube, uno en persa, uno en turco, uno en inglés y otro sobre manualidades, y entre todos acumulaba unos 30 mil suscriptores, aunque sus videos habían acumulado millones de reproducciones. Además, en Instagram tenía 16 mil seguidores, y en su cuenta se describía como “atleta, artista, comediante, poeta, modelo, cantante, presentadora, actriz, directora y productora”.

Hacía varios días que la mujer se había ido de su casa, por lo que su familia llamó a la policía y las autoridades les informaron que su auto estaba cerca de la sede de YouTube. Su padre, Ismail Aghdam, explicó que estaba preocupado por la ira que sentía su hija hacia YouTube. “Estababa enfadada”, dijo.

Agdam criticaba a YouTube públicamente por la desmonetización por algunos de sus videos, argumentando que sus suscriptores eran reales y no comprados. "Los empleados de mente cerrada de YouTube tomaron el control de mi canal en persa y empezaron a filtrar mis vídeos para reducir las visitas y disuadirme de hacer más vídeos", escribió en su página web, acusando abiertamente a los empleados de YouTube de censurar su canal, además de pagarle diez centavos por 300.000 reproducciones.

"Me están discriminando y filtrando en YouTube, y no soy la única", dijo en un video publicado en enero de 2017. "Si revisas mis videos, verás que los nuevos apenas reciben reproducciones, mientras los viejos, que solían obtener muchas visitas, dejaron de recibirlas. Esto se debe a que me están filtrando", dijo en uno de sus videos.