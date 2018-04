Un grupo de trabajadores de YouTube, de la sede que se encuentra en California, han reportado a través de Twitter un tiroteo, y según otros tuiteros, el presunto tirador sigue activo.

Según las primeras informaciones en Twitter, algunos trabajadores han sido evacuados y se encuentran a salvo. No se ha podido confirmar hasta el momento si hay heridos o víctimas mortales.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018