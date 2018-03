Por: María José López

-¿Por qué ocurrió este escándalo?

-Esto pasó porque Zuckerberg se durmió en los laureles.

-¿A qué se refiere?

-No dimensionó o no tomó los cuidados que requiere Facebook, la red social que creó para conectar a estudiantes, y que ahora es una institución, una compañía enorme. Es su responsabilidad saber qué está pasando ahí. Porque construyó la plataforma bajo la premisa de que el público tiene que confiar en ella. Entonces, tiene toda la responsabilidad de esto. Y la pregunta de si estuvo al tanto o no, es una buena interrogante. Porque, o Zuckerberg no sabía lo que pasaba, o no quiso decirlo hasta que se vio obligado a hacerlo...

