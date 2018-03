Hace algunos meses, Apple anunció que estaba preparando un servicio de videos vía streaming, similar a Netflix o Amazon Prime Video, pero que solo contaría con producciones propias, y hoy ya reveló la fecha de estreno de su nueva apuesta.

En marzo de 2019, podremos ver las primeras producciones de Apple en su plataforma, según indica The New York Times. Si bien, se pensaba que la compañía de Cupertino tenía un presupuesto de US$ 1.000 millones para producir su propio contenido, según la publicación del NYT, la empresa gastaría mucho más.

Hasta ahora se sabe que tendrán series y películas de producción propias que serán aptas para toda la familia, es decir que no tendrá escenas de sexo, violencia o groserías, tal como lo exigieron desde Apple, pero eso no quiere decir que solo sean para niños, pues se puede hacer mucho contenido entretenido y de calidad sin estos elementos.

Finalmente, en Apple se centrarán en hacer poco contenido, pero de calidad, como ellos mismos han dicho, fijándose minuciosamente en la historia y los detalles. La sede central del equipo de vídeo de Apple no estará en el Apple Park, sino en Culver City.