La semana pasada, se dio a conocer que los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook fueron usados sin permiso por parte de Cambridge Analytica, una consultora de análisis de datos contratada para las elecciones presidenciales de 2016 por la campaña Trump.

El escándalo provicó que una de las redes sociales más grandes del mundo haya sido sacudida notablemente, bajando casi US$ 50.000 millones del valor de mercado de la empresa. Además, se ha pedido que Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook comparezca ante el Congreso.

Es por eso que el mismo Zuckerberg publicó una carta en varios periódicos, como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The Observer, Sunday Mirror, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Express y Sunday Telegraph.

"Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos, no lo merecemos", se titula la misiva que ocupa una página entera de cada medio.

"Es posible que hayas escuchado sobre una aplicación de prueba construida por un investigador universitario que filtró datos de Facebook de millones de personas en 2014. Esto fue un abuso de confianza, y lamento no haber hecho más en ese momento. Ahora estamos tomando medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder", continúa.

Agrega que hay una investigación en curso para analizar todas las aplicaciones que tuvieran los mismos permisos, diciendo que “Esperamos que haya otros. Y cuando los encontremos, los prohibiremos y se lo diremos a todos los afectados. Gracias por creer en esta comunidad. Prometo hacerlo mejor para ustedes”.