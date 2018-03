En lo que va de la última década, el mercado de los dispositivos personales en Chile registró un crecimiento de 116%. Así lo señala la consultora internacional IDC, que prevé que a nivel mundial el aumento sería cercano al 28%.

Pablo Dubois, gerente de Productos de Seguridad de CenturyLink para América Latina comenta que con tanta información personal en estos dispositivos, la descarga de diversas aplicaciones y juegos, los usuarios están en permanente riesgo si no tienen ciertas consideraciones.

“Las personas suelen poner fechas de nacimiento, números relacionados con su vida, como el domicilio u otros, que son sencillos de deducir. Sin embargo, en otros casos, suelen usar passswords demasiados simples, tanto, que el uno por ciento de ellos se puede deducir en menos de diez intentos”.

Para evitar pasar un mal momento, Dubois entrega recomendaciones que van desde la seguridad física a la digital:

1. Evite grabar su contraseña en su dispositivo o meterla en el estuche.

2. No coloque su computadora portátil, tablet u otro dispositivo móvil en el suelo; es fácil olvidarse de su dispositivo cuando se vaya.

3. En el caso de realizar compras desde un dispositivo móvil habilite las conexiones inalámbricas solamente cuando usted mismo lo esté utilizando y deshabilítelas tan pronto como termine. Prefiera las redes inalámbricas de su hogar o lugar de trabajo.

4. Evite conectarse a redes públicas sin seguridad, es decir, en aquellas que no requiera una contraseña para conectarse. Prefiera incluso la red móvil de su teléfono.

5. No use dispositivos ajenos.

6. Evite navegar por sitios dudosos y no seguros, es decir, aquellos sitios que no tengan el ícono del candado o no diga https en la URL.

7. Baje aplicaciones solamente desde el sitio oficial de ésta y evite confiar en aplicaciones similares.