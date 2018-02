El 27 de marzo, Huawei presentará su nuevo buque insignia de 2018, el modelo P20 y P20 PLus, desmarcándose del MWC que se está desarrollando durante esta semana y donde ya se presentó el Smasung Galaxy S9.

Y si bien falta un mes para que conozcamos el nuevo terminal de la emrpesa china, Evan Blass, quien siempre nos trae novedades muy certeras de los próximos smartphones, compartió la primera imagen real del Huawei P20, que tiene doble cámara.

En la fotografía se puede apreciar que la parte superior de la pantalla del equipo, donde se ubica la cámara, es muy parecida a la del iPhone X, pero un poco más pequeña.

La posición de la doble cámara trasera es vertical, y además se puede ver como el dispositivo tiene Android Oreo desde el priemr día.

Huawei P20 (with two, not three, rear cameras) pic.twitter.com/GRJbIS8NNY

— Evan Blass (@evleaks) 26 de febrero de 2018