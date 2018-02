Veinte millones de bolsas al año vende Bolsas Reutilizables, la empresa que creó hace nueve años la ingeniera comercial Fernanda Maturana con su hermano Pablo y Aníbal Pastor, cuando todavía la bolsa de supermercado gruesa era furor.

Todo partió en un almuerzo familiar de domingo. La mamá de Fernanda tenía una empresa de artículos publicitarios y comentó que un cliente le había pedido una bolsa reutilizable con un material parecido a la toalla nova, pero muy resistente, que no existía en Chile. Le quedó dando vueltas la idea y con su hermano decidieron lanzarse. Fernanda pidió vacaciones por una semana y, como si fuera una tesis, empezaron a idear el proyecto. Su plan era vender su producto a una gran empresa de retail y los astros se alinearon. Justo cuando tenían lista una presentación para empezar a buscar clientes, llegó un ejecutivo de Jumbo a tocarles la puerta. Le mostraron su plan y entraron en la licitación para ser los proveedores de las primeras de estas bolsas en los supermercados. El problema era que no tenían ni fábrica, ni trabajadores, no sabían cómo hacer el producto, ni dónde conseguir la tela, ni nada. Solo el plan y las ganas. Durante dos semanas trabajaron a un ritmo frenético para llegar con una bolsa de muestra que después pudieran producir en serie. Se ganaron la licitación. Su primera orden de compra fue por 20 bolsas. Pero no sabían cómo hacerlas. Partieron a buscar trabajadoras especializadas en confección, preguntando en fundaciones y municipios, y empezaron a trabajar de sol a sol mirando videos y tutoriales extranjeros hasta que lograron dar con el primer modelo. Su segunda orden de compra fue por 300 mil bolsas, y de ahí no pararon más. Hoy producen en Santiago, algo en Perú y también en Asia, y tienen oficinas en Colombia, Perú, Argentina, México, Hong Kong, China y Vietnam. Y el año pasado duplicaron las ventas de 2017.

Hace algunos años, Pablo se retiró del negocio y se integró a la propiedad otro hermano de Fernanda, Nicolás, además del fondo de inversión Génesis.

“Logramos lo que siempre quisimos, que este fuera un producto global y que cambiara los hábitos de consumo”, cuenta Fernanda, quien agrega que hoy que ya está aprobada la Ley Costera, que prohíbe el uso de bolsas plásticas desechables en todas las comunas costeras de Chile, siente que cumplieron su misión.