Durante años, hemos entregado nuestros datos personales a empresas y luego lo hemos olvidado. Y la mayoría ignoramos lo que hacen con nuestros datos y cómo algunos los venden.

Entonces, ¿cómo podemos averiguarlo? ¿Y qué sucederá cuando las normas de la Unión Europea, que entran en vigor en menos de cuatro meses, otorguen a los ciudadanos mayor poder para ver y controlar sus datos personales?

Respuesta a prueba

FT puso a prueba a media docena de empresas para ver qué tan bien cumplían con las normas de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 1998 y qué probabilidades tenían de estar preparados para el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, su sigla en inglés), que entra en vigor el 25 de mayo.

FT les envió las llamadas “solicitudes de acceso” (SAR, su sigla en inglés), un requerimiento por escrito de individuos para ver una copia de la información que una organización tiene sobre ellos, usando una carta modelo del sitio web de la Comisión de Información del Reino Unido.

Existe la suposición de que las grandes empresas que acostumbran a manejar datos y que pueden pagar equipos de protección informática probablemente estén más preparadas para cumplir con las nuevas regulaciones. Pero en la experiencia del FT, fue todo lo contrario. Dos grandes compañías –Amazon y Facebook– no respondieron a las solicitudes por escrito. Facebook también omitió una segunda solicitud por correo electrónico.

En vez de eso, la página de la red social ofrece una función de "descarga tu información", que produce un archivo que contiene anuncios en los que se haya hecho clic, amigos aceptados (o eliminados), todo lo publicado en la línea de tiempo, historial de inicios de sesión, dispositivos usados y direcciones IP que muestran la ubicación de los dispositivos, así como información no explicada sobre cookies, cambios de contraseña y "puntos de verificación completados".

Al preguntársele por qué no había respondido al SAR, la compañía dijo: "las personas pueden acceder a los datos de su cuenta en muchos lugares en Facebook, incluido 'descarga tu información', el registro de actividad y su perfil. Proporcionamos información sobre las formas en que usamos los datos en nuestra política de datos y en otros lugares en Facebook".

Amazon proporciona una dirección postal del Reino Unido en su sitio web, aunque no parece que esto sea específicamente para solicitudes de datos personales. Cuestionada sobre por qué no había respondido a la solicitud publicada, Amazon dijo que no la había recibido y pidió otras 48 horas para responder. Los datos tampoco llegaron en ese tiempo.

Revise el artículo completo en Diario Financiero.