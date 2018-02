Después de años de retrasos, SpaceX, la compañía espacial de Elon Muks, por fin pudo realizar el primer lanzamiento de un Falcon Heavy, su cohete más grande hasta la fecha, y la misión fue todo un éxito. La primera fase logró aterrizar dos de sus propulsores y la carga se encuentra rumbo a la órbita de Marte. El propulsor central, sin embargo, no aterrizó con éxito.

El lanzamiento del Falcon Heavy se llevó a cabo desde la plataforma LC–39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral. La idea de la misión era probar el sistema de propulsión triple del Heavy, incluyendo sus 27 motores. Según Musk, incluso si fallaran hasta seis de sus motores, el Heavy podría alcanzar órbita.

Una vez la nave alcanzó la órbita, los tres cohetes se separaron. Dos de ellos regresaron a Cabo Cañaveral para aterrizar en vertical con éxito, pero el tercero (el propulsor central) no logró aterrizar en la barcaza autónoma “Of Course I Still Love You”, según confirman fuentes a Verge.

La misión fue todo un éxito, lo que ha sido una gran sorpresa. Incluso Musk aseguraba que lo más optimista que podía ser al respecto era hablando de una probabilidad de 50–50.

Cada lanzamiento de un Heavy tiene un costo de apenas unos 90 millones de dólares (en materia de viajes espaciales esto es muy poco), y mientras más baratos sean las misiones serán más asequibles, lo que supondrá un impulso a la economía y turismo espacial.