YouTube Go se diseñó para aquellos países que no disfrutan de muy buenas conexiones a Internet, o donde las tarifas de datos ilimitadas todavía no son una realidad. De hecho, la aplicación estaba dirigida específicamente a India.

Otro punto positivo es que te permite seleccionar la calidad en la que quieres descargar, pudiendo descargar videos pesados y verlos en cualquier momento.

Ahora, YouTube Go se ha extendido a más de 130 países alrededor del mundo. YouTube Go te da acceso a YouTube sin importar el estado de la conectividad, así como más control sobre el uso de datos, además de ser local y socialmente relevante.

YouTube Go es una aplicación que apenas ocupa unos 9,4 MB de almacenamiento y que permite a los usuarios descubrir los videos más populares, buscar y descargar sus videos favoritos para verlos luego en cualquier lugar o compartirlos con sus amigos a través del Bluetooth.