El primer review del año en Capital llega con el Samsung Galaxy A8, un dispositivo gama media que no tiene mucho que envidiarle a los tope de gama. Después de probarlo durante una semana, les cuento cuáles fueron mis impresiones y las principales características de este smartphone.

El Samsung Galaxy A8 está disponible en Chile en los colores negro, dorado y gris orquídea, bastante simples y elegantes. El diseño es un gran punto a favor, ya que no tiene pantalla curva lo que hace que, personalmente, sea mucho más cómodo manejar el dispositivo. Además, no tiene botón inferior y los marcos de la pantalla son muy delgados, dando la sensación de que es una pantalla mucho más amplia.

En esta versión, el lector de huellas se encuentra en la parte posterior del dispositivo, bajo la cámara, una gran mejora ya que así es más improbable que pases a llevar la cámara dejándola sucia con las marcas de huellas.

Otra de las características del smartphone es que tiene entrada para dos tarjetas sim, una en el costado izquierdo y otra en la parte superior, algo que puede ser muy útil para quienes tengan teléfono personal y de empresa y no quieran tener dos dispositivos al mismo tiempo.

Características principales

Pantalla Super AMOLED 5,6 pulgadas

Resolución 2.220 x 1.080 píxeles

Procesador Snapdragon 615

4 GB de memoria RAM

64 GB de almacenamiento interno ampliables con tarjetas microSD

Cámara trasera de 16 megapíxeles con apertura f/1.7

Cámara frontal dual de 16 megapíxeles y 8 Mpíxeles, apertura f/1.9

Batería de 3.050 mAh

Android Android 7.1.1 Nougat

Lector de huellas dactilares

Resistencia al agua y polvo IP68

Medidas: 149,2 x 70,6 x 8,4 milímetros, 169 gramos

Software y batería

El smartphone viene con Android Android 7.1.1 Nougat, una de las actualizaciones más recientes del sistema operativo de Google. También tiene integrado el asistente virtual Bixby, al cual puedes acceder rápidamente deslizando tu dedo por la pantalla hacia la derecha, con la cual puedes ver tu agenda, anotar recordatorios o recibir información utilizando la cámara frontal.

Este dispositivo es bastante veloz. De hecho, al instalar las aplicaciones se demora muy poco (en mi caso instalé WhatsApp, Instagram, Twitter, Pinterest y varios juegos, entre otras app), así que en ese sentido su procesador no me dio mayores problemas. También podía tener varias App abietas y ninguna se pegaba ni andaba más lento.

En cuanto a su batería de 3.050 mAh, al tenerlo con carga completa, puedes utilizarlo sin problemas durante todo el día y parte de la noche. De hecho, puede durar más de 14 horas usando las apps más comunes, como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Messenger, Chrome, Gmail, además de la cámara.

Tiene posibilidad de carga rápida, pero no inalámbrica, sin embargo, no es tan rápida como en su hermano de gama alta, el Galaxy S9, pero si lo cargas poco más de media, tendrás 40% de batería y te alcanzará para el resto del día. La carga completa demora cerca de una hora y media.

Con la pantalla Always On Display, puedes ver en la pantalla la hora, notificaciones o el estado de la batería sin tener que desbloquear el smartphone, aunque si no te gusta esta modalidad, puedes desactivarla en los ajustes.

En cuanto a los sistemas de seguridad, además del lector de huellas en la parte posterior y bajo la cámara (un gran acierto por parte de Samsung), también tienes la opción de reconocimiento facial que funciona bastante bien. De hecho, con el escaner facial no es necesario estar directamente frente a la cámara y, si bien no es tan rápido como podría, sí funciona con poca luz.

Pero si nada de esto te convence, siempre tendremos el viejo y confiable PIN.

El Galaxy A8 viene con audífonos de samsung, que personalmente los encontré muy buenos, y si al principio me molestaba un poco la gomilla (porque no suelo usar este tipo de audífonos), después de un par de días ya estaba acostumbrada, y además de que se escuche realmente bien, los audífonos cancelan el ruido exterior para tener una mejor inmersión acústica.

Fotografía

La cámara trasera del Samsung Galaxy A8 es de 16 MP y con buena iluminación es capaz de captar una gran cantidad de detalle y el procesado por defecto saca colores vivos, objetos nítidos y se lleva muy bien con los cambios de contraste en la mayoría de ocasiones. Además, es rápida para enfocar y da un buen desenfoque de fondo.

El zoom no está mal pero tampoco es destacable, ya que es muy bajo, y si bien toma fotos nítidas con el zoom máximo, éste se acerca muy poco al objetivo.

Las fotos en movimiento y con poca luz tampoco salen nítidas, y de hecho, salen con mucho ruido.

La soble cámara frontal emplea mayor cantidad de pixeles y emplea Light+ para atrapar más luz. Con el modo retrato, las fotos salen casi tan bien como en el modo retrato del Huawei P10, aunque a veces el fondo podría estar demasiado borroso, epro eso se puede regular en la misma cámara.

También tiene la opción de añadir stikers en tiempo real con realidad aumentada, al puro etilo de Snapchat o Instagram Stories.

Puedes encontrar el Samsung Galaxy A8 disponible en tiendas del retail a $ 399.990.

Muchas gracias a Samsung por facilitarnos el modelo Galaxy A8 para realizar este review.