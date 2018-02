Uno de los juegos más populares de Nintendo llegará a los smartphones en 2019, se trata de Mario Kart Tour, el cual tendrá una modealidad de juego similar al Super MArio Run, que sería al principio gratis y luego habrá que pagar para desbloquear los niveles.

La compañía no ha ofrecido más detalles, pero el título sugiere que no se trata de una adaptación de los actuales Mario Kart, sino de una versión expresamente desarrollada para teléfonos móviles como Super Mario Run, que a finales de 2017 alcanzó lo 200 millones de descargas.

Se espera que llegue tanto a Android como a iOS durante el próximo año fiscal, comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, aunque Nintendo no ha dado ninguna fecha concreta.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

