Después de muchos años de preparación y espera, además de algunos retrasos, SpaceX por fin dio fecha al primer lanzamiento del Falcon Heavy, cohete que estará cargado con un Tsla Roadster, que eventualmente orbitará Marte.

El pasado miércoles el Falcon Heavy completó la prueba de encendido estático en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.

El Falcon Heavy, un súper vehículo de carga pesada reusable, es considerado como el cohete más poderoso del mundo desde el cohete lunar de la NASA Saturn V en la década de 1960.

Guys... are you ready!? #FalconHeavy LAUNCH DATE!

February 6th, with a backup on the 7th.

Launch time is 13:30-16:30 EST (18:30-21:30 UTC)#ItsHappening

— Chris G - NSF (@ChrisG_NSF) 26 de enero de 2018