El problema de Internet lento es algo que todo usuario sufre tarde o temprano, sin embargo solucionarlo puede ser algo complicado si no se poseen los conocimientos adecuados. Si bien en algunas ocasiones el problema se soluciona reseteando el modem o comunicándose con el proveedor de Internet; en otros casos está en manos del usuario poder solucionar estos inconvenientes. A continuación, Neolo hosting te cuenta las 5 causas más comunes por las cuales Internet puede bajar su calidad y algunas ideas para solucionarlo

1- Instalación de software



Cuando se instala un programa nuevo rara vez se conoce en su totalidad qué es lo que está aceptando descargar. Es por eso que si aparece de repente una nueva página de inicio que no sea la predeterminada por el usuario o también una nueva barra de navegación, la culpa suele ser del ultimo software instalado. Solucionarlo no es difícil, simplemente se clickea en el menú ¨herramientas¨ del navegador y luego en ¨extensiones¨ para eliminar lo que no necesites.



2- Extensiones



Las extensiones de un navegador son el equivalente a las aplicaciones de un celular, muchas veces se necesitan de ciertas herramientas que el propio navegador no posee. Por ejemplo una corrección ortográfica más detallada, poder descargar un video o hacer una captura de pantalla en alta calidad. Pero también puede que algunas de estas extensiones estén pensadas de forma maliciosa, ya que cumplen su función pero están llenas de publicidad. El método para eliminarlas es el mismo que el explicado en el punto anterior. Sumado a esto, procura nunca instalar una extensión sin antes haber leído las experiencias de otros usuarios en la web.



3- Paginas de inicio



Muchas personas cometen el error de tener varias páginas predeterminadas para que se abran automáticamente. A menos que se disponga de una computadora con una cantidad de recursos elevados y una conexión premium, lo único que se conseguirá es que sea imposible la carga de los sitios. También causará la falla del sistema en modelos más viejos de PC, por esto solo hay que configurar una página de inicio standard.

4- Malware



El riesgo de navegar es descargar por accidente un virus, más precisamente un malware. Los más populares son los troyanos y los spyware, que además de intentar robar tus datos y contraseñas generan réplicas de sí mismos usando la banda ancha. Es por esto que se reduce al mínimo la velocidad; si bien hay herramientas gratuitas para eliminar estos programas maliciosos lo indicado es consultar con un técnico de confianza.

5- Problemas externos



Puede suceder que el problema no tenga que ver con tu sistema sino con falta de recursos de hardware, algo común si se navega en computadoras con más de 3 años de antigüedad. También existen las horas picos donde el servicio no funciona bien porque muchas personas están conectadas a la vez, esto habitualmente sucede por las noches o los fines de semana.

Trata de poner estos trucos en práctica cuanto antes para mejorar la calidad de tu servicio de Internet.