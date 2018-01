Chile está marcando la pauta en el mercado de la domótica (Smart Homes) dentro de Latinoamérica. Nuestro país ahora cuenta con un sistema llamado Fibaro, que permite gobernar cualquier electrodoméstico, independiente de su marca, para que lo puedas gestionar y controlar desde tu dispositivo móvil y desde cualquier lugar del mundo.

Fibaro permite configurar una escena de alarma personalizado, el cual se adapta a las necesidades de la familia y que va desde la vinculación con llamados telefónicos a las policías, bomberos, ambulancia o lo que el usuario determine, como por ejemplo, automatizar la casa para que exista un sistema de juego de luces y alarmas persuasivo para que en caso de alguna situación fuera de lo común, la vivienda se active para alertar y ahuyentar a algún desconocido.

Esta tecnología es inalámbrica, lo que permite facilitar su instalación y al no ser invasiva, no interfiere en la estructura de una vivienda por lo que no hay que romper paredes para transformar una casa en un hogar inteligente.

Pero, ¿cómo funciona esta tecnología inteligente para los hogares?

Lo primero es contar con un “cerebro” (Home Center Lite), que es un dispositivo muy parecido a un modem, que cumple la función de controlar e interactuar con los demás productos inteligentes de un hogar.

Luego, solo tendrás que acceder a una aplicación que es gratuita, para poder controlar y gestionar los demás dispositivos inteligentes que hayas integrado en casa.

Se puede comenzar a interactuar con esta tecnología sólo con un par de productos y luego ir agregando más, en la medida que sea necesario. El sistema Fibaro, es escalable, por lo tanto, permite ir agregando todos los dispositivos que desee el usuario.