¿Se repite la pesadilla? El Galaxy Note 8, el buque insignia de la empresa coreana está teniendo problemas con su batería, según reportan algunos usuarios de EEUU, aunque esta vez no es que explotan.

Los usuarios han visto cómo sus dispositivos no vuleven a cargar si es que la batería llega a 0%, por lo que, independiente del cargador que usen, el dispositivo no vuelve a cargar y no se vuelve a prender.

Los usuarios afectados que se han contactado con el servicio técnico de Samsung obtuvieron un reemplazo de sus dispositivos. Lamentablemente, quienes han sustituído por el mismo modelo, han recibido uno reacondicionado que tenía el mismo problema.

Hasta ahora, no se ha reportado este problema en otros países, pero si tienes un Note 8, ten cuidado en no descargar la batería al máximo, por si acaso. En caso de que tengas un problema similar, solo debes dirigirte a Samsung para que lo solucionen.