Me regalaron un nuevo smartphone, ¿qué hago con el viejo?

Así que, como sospechaste desde el principio, esa cajita bajo el árbol era tu nuevo y flamante smartphone, y ahora ya lo has mostrado a todos tus amigos y has sacado miles de fotos. Pero aún está el antiguo, y es probable que aún no sepas muy bien qué hacer con él.

Es por eso que te damos algunas ideas para darle vida útil y no dejar que se quede en el cajón guardado para siempre.

Primero que todo, debes respaldar toda tu información y restaurarlo para dejarlo como nuevo. Desde ahí, puedes regalárselo a algún familiar que no tenga o tenga uno en peores condiciones. También puedes donarlo o reciclarlo, puedes buscar en internet dónde reciben smartphones usados en tu ciudad.

Si tu smartphone antiguo no es tan antiguo en realidad, siempre queda la opción de venderlo, sobre todo si aún tienes la caja, cargador y audífonos originales.

Otra opción es dejarlo como el teléfono de batalla, con el cual puedes ir a fiestas, la playa o lugares donde te daría miedo que a tu nuevo smartphone le pasara algo.

También puedes dejarlo como un pequeño y novedoso portaretrato, aunque claro, debes mantenerlo con carga y con la pantalla siempre encendida.

Si tienes alguna otra idea de cómo usar tu smartphone antoguo, puedes dejarla en los comentarios ;).