Elon Musk comparte su número de teléfono por Twitter

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX entre otras empresas, quien es asiduo a Twitter, cometió un error de novato: compartió su número de teléfono por la red social, y seguramente ya se está arrepintiendo.

El empresario sudafricano buscaba contactar directamente con John Carmack, CTO de Oculus y programador de Doom (entre otros juegos), y le pidió que lo llamara por teléfono para conversar. Quizás Musk se equivocó y lo que quería era enviarle un mensaje directo, pero quedó publicado para sus más de 16 millones de seguidores.

El tweet fue eliminado rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Algunos medios estadounidenses como The Next Web han podido confirmar la veracidad de este número.

Según quienes lo han llamado, actualmente cae directamente la contestadora con un mensaje programado que proviene directamente del videojuego God of War de la primera consola PlayStation, el cual dice “Por los Dioses, lo has logrado. De alguna forma has encontrado el camino y llegaste hasta mí, por lo que te ofrezco mis felicitaciones y mi respeto”.

Pero bueno, nada le cuesta cambiar de número, y de ahora en adelante se fijará muy bien dónde publica sus datos personales.