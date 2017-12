Las contraseñas más usadas en 2017

Como cada año, la firma de seguridad SplashData dio a conocer las contraseñas más populares entre las que se han visto comprometidas en diferentes ataques a lo largo de los últimos 12 meses.

Los investigadores creen que cerca del 10% de la gente usó al menos una de entre las 25 peores contraseñas del 2016 y que por lo menos el 3% de ellos usaron 123456, que copa el top 1 de la lista otro año más.

La mayoría de estas contraseñas se han repetido por años, pero tenemos algunas nuevas como "monkey" (mono) que, en serio, por qué. En fin, si no quieres que te hackeen alguna de tus cuentas, no uses ninguna de las siguientes contraseñas:

1. 123456

2. password

3. 12345678

4. qwerty

5. 12345

6. 123456789

7. letmein

8. 1234567

9. football

10. iloveyou

11. admin

12. welcome

13. monkey

14. login

15. abc123

16. starwars

17. 123123

18. dragon

19. password

20. master

21. hello

22. freedom

23. whatever

24. qazwsx

25. trustno1