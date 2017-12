Las mejores apps de 2017

Por: Federico Willoughby Olivos

Herramientas y Productividad

Pl@ntNet: El Shazam de la jardinería. Permite tomar la foto de una planta y saber inmediatamente de qué especie se trata. Tiene además un componente social que facilita la conexión con otros usuarios y obtener consejos. Gratis (iOS, Android).

Seeing AI: Diseñada por Microsoft, esta app va narrando todo lo que la cámara del celular ve (documentos, personas, billetes, textos, etc.) y está diseñada para las personas con discapacidad visual. Por ahora solo disponible en las App Store de Inglaterra, Irlanda y Australia. Gratis (iOS).

NYT VR: A medida que la realidad virtual se vuelve más accesible, más medios la incorporan. Eso hizo The New York Times, que entrega parte de sus videos en un formato compatible con Google Carton. Gratis (Android, iOS).

Focus Keeper: Basada en la técnica Pomodoro, Focus Keeper descompone el tiempo de trabajo en intervalos de 25 minutos, con una pausa de cinco minutos entre ellos. La idea es centrarse en un “objetivo” que mantenga al usuario enfocado. De pago (iOS).

Social y Entretención

Traces: Esta app intenta acercar el mundo físico y el mundo virtual. ¿Cómo? Permite dejar sorpresas digitales en ubicaciones del mundo real. Por ejemplo, en lugar de enviar una imagen a un amigo, le envías una dirección y el destinatario debe visitar ese lugar con su teléfono para verla. Gratis (iOS).

Spoonr: Okay, okay. Esto es realmente salir de la zona de confort. En una época en donde se abusa del emoji para demostrar cercanía, igual a veces se necesita algo más físico. Spoonr ayuda a encontrar a extraños cerca para poder abrazarlos sin ataduras. Gratis (iOS, Android).

Genius: Algo así como la enciclopedia de las canciones. O, más específicamente, del significado de las canciones. No solo se puede acceder a los videos y líricas de millones de melodías, sino que también se pueden chequear datos reales y anotaciones que hace la comunidad sobre qué quiso decir el artista en su obra. Gratis (Android, iOS).

Juegos

Forest: Un juego diseñado para estar lejos de su teléfono. La idea es plantar un árbol digital y este solo crecerá en la medida que usted se aleje de su teléfono por el tiempo acordado. De pago (iOS, Android).

Sea Hero Quest: Esto no es solo diversión, sino la posibilidad de ayudar a millones de personas que enfrentan enfermedades mentales. La idea es que al perseguir criaturas mágicas por el mar y los pantanos, se junte una enorme cantidad de datos que permitan a los neurocientíficos comprender la demencia. El plan es obtener puntos de referencia sobre la capacidad de navegación de personas sanas (uno de los primeros síntomas de la demencia es que afecta la capacidad de orientación). La app recopila datos de jugadores que luego se envían a los científicos en UCL y UEA. Gratis (iOS, Android).

Churchill Solitaire: El ex primer ministro inglés usó su propia versión de Solitario para mantener su mente en forma y, según los entendidos, era extremadamente difícil. Bueno, el ex secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, ayudó a transformar el juego de cartas de dos pisos en una aplicación. Y sí, sigue siendo muy difícil. Gratis (iOS).