Messenger Kids, la última idea de Facebook para aumentar sus usuarios

Facebook presentó Messenger Kids, una app de mensajería instantánea dirigida a niños desde los seis años. La idea de esta aplicación es que los pequeños puedan hablar con sus padres y personas que los apdres autoricen.

Con esta idea, Facebook atraerá a todos esos menores de 13 años que, hasta ahora, tienen un presencia no oficial dentro de las redes sociales, y de paso, aumentar la base de usuarios sumando nuevos y potenciales usuarios de Facebook menores que todavía no están en la red o cuyos padres no les permiten tener cierta presencia en internet.

La aplicación exige que esté ligada al perfil de Facebook de sus padres (quienes serán capaces de modificar sus permisos), y los únicos que pueden ver a los niños son los amigos de los padres en la red social, y son ellos quienes tendrán que aprobar la solicitud de amistades de sus hijos. En el caso de los niños que quieran hablar por allí con otros niños, los padres de ambos tendrán que ser amigos en la red social.

Los niños que la usen podrán enviar mensajes, imágenes, GIFs, stickers y hasta hacer vídeollamadas con sus contactos, pero a diferencia de las apps de Facebook para adultos y adolescentes, esta versión no contará con ningún tipo de anuncio publicitario ni facilitará la información de los pequeños usuarios a ningún tipo de compañía