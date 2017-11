Alza de smartphones golpea las cámaras digitales y reproductores de música

La tecnología avanza a pasos agigantados y está produciendo cambios en el consumo de distintos artículos. En Chile, un estudio realizado por Fundación País Digital constató la nueva realidad de los elementos TIC que están ganando partido, en el período 2008-2016.

Es el caso de los teléfonos celulares. Mejores cámaras, grabación de videos en alta calidad y la posibilidad de compartir esa información instantáneamente son algunas de las claves que han impulsado a los smartphones, los que en el período han tenido una expansión de 5,7% en sus ingresos al país.

Como contraste, la importación de cámaras digitales y de video ha experimentado una baja de 3,9%. Otros damnificados han sido los reproductores de imagen y sonido, con una caída de un 8,3%. Todos productos cuyas funciones ya incluyen los smartphones.

No son los únicos. El caso de las videoconsolas es aún más drástico, si en 2012 las importaciones de ese producto alcanzaban los US$ 154 millones, el año pasado sólo llegaron a los US$ 56 millones, según el reporte de Fundación País Digital.