[Review] Gear IconX 2018, pensados para el deporte

Es patente que cada día más la tendencia en cuanto al mercado de los auriculares es que ya no tengan cables, es por eso que Samsung está lanzando auriculares renovados con los cuales no solo puedes escuchar música por horas sin preocuparte de que se enreden los cables (porque no hay, jaja), sino que también te permiten monitorear tu ritmo de ejercicio.

Los nuevos audífonos Samsung Gear IconX llegan a Chile en los colores rosado, negro y gris. La caja y los mismos auriculares son muy suaves y agradables al tacto. Se conectan al smartphone automáticamente a través de Bluethoot. Yo lo probé con un iPhone y con un dispositivo con Android y en ambos funcionó a la perfección.

Características

Tamaño Auricular: 18.9 x 21.8 x 22.8 mm.

Tamaño Caja: 73.4 x 44.5 x 31.4 mm.

Peso cada auricular: 8 gramos

Peso caja: 54,5 gramos

Conectividad: Bluetooth 4.2, USB 2.0 Y tipo C.

Memoria: 4 GB por auricular

Batería auricular: 82 mAh.

Batería Caja de carga: 340 mAh.

Audio: MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9).

Si no estás acostumbrado a usar audífonos bien metidos dentro de la oreja, al principio los Gear IconX se te harán extraños y hasta algo incómodos, ya que deben estar muy bien puestos en los oídos para que no se caigan, pero después de un día o quizás dos usándolos, se pasará la molestia. Además, parecen tener cancelación de ruido, ya que no se oye prácticamente nada de lo que pasa a tu alrededor.

Estos audífonos se conectan automáticamente con Spotify a través de Bluethoot, aunque también puedes transferir tus propias canciones al dispositivo a través del PC. Lo mejor es que una vez los tienes puestos, no es necesario sacar tu teléfono para cambiar la canción, ya que tienen reconocimiento táctil, con el cual con un toque corto puedes pausar la canción o reanudarla, si lo tocas hacia un lado cambias la canción y si lo tocas hacia arriba o abajo puedes subir o bajar el volumen.

La batería dura hasta siete horas en modo independiente y hasta cinco horas si usas Bluethoot, por lo que puedes estar toda una rutina de ejercicios con buena música, porque estos IconX están enfocados principalmente en los deportistas.

El Gear IconX automáticamente rastrea las rutinas de ejercicio, y también ofrece la función Running Coach autónoma que se puede activar simplemente golpeando ligeramente el audífono para proporcionar actualizaciones del estado del ejercicio de la in-ear audio[7] - en tiempo real y sin necesidad del smarthpone.

Puedes encontrar el Samsung Gear IconxX en tiendas Samsung de todo Chile y tiendas de retail a un precio de referencia de $159.990 y en los colores negro, gris y rosado.

Muchas gracias a Samsung por facilitarnos los Gear IconX para realizar este review.