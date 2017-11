Falabella hace click

Por: María José Gutiérrez

Ilustración: Ignacio Schiefelbein

El 7 de julio, con el teatro Teletón lleno, el experto en retail y cultura digital Ken Hughes expuso ante más de 600 empleados de Falabella sobre los consumidores millennials.

“Debemos hacer el trabajo para llegar a sus necesidades. Ellos no van a llegar a nosotros. Son rápidos y reactivos, por lo mismo, vale más la pena tomar riesgos, que quedarse igual”, dijo.

En el público, una persona levantó la mano.

-¿Cómo podemos prepararnos para enfrentar a Amazon? “Diferenciándose en lo que son: las tiendas físicas”, respondió Hughes. “Las marcas masivas no van a ser relevantes en el futuro, si no son genuinas, auténticas y si no generan un valor diferenciador”, añadió...

Cuando en Falabella se pregunta quién fue el precursor del e-commerce, nadie lo duda: Juan Cúneo. Cercanos al empresario cuentan que en los directorios mostraba su celular y decía: “Aquí va a estar el mundo”.

