Empresa china está trabajando en un smartphone con pantalla flexible

Ya son varios años que se habla de pantallas flexibles, y los fabricantes de smartphones están trabajando día a día para ofrecer un producto eficiente, y hoy, Evan Blass, conocido en este mercado por dar las primicias de diferentes smartphones, ha dado a conocer fotos de un nuevo smartphone con pantalla flexible.

Es la firma Doogee, un conocido fabricante chino que lanza smartphones a bajo precio en el país, la que está trabajando en un smartphone de estas características.

No sería la primera vez que una marca asiática se adelanta a los fabricantes más conocidos. Un ejemplo lo encontramos en el smartphone de Vivo que integra el sensor de huellas debajo de la pantalla, un factor que tanto Apple como Samsung desestimaron por los problemas de fiabilidad y seguridad que ofrecía esta integración. Ahora es Doogee quien parece que se quiere adelantar tanto a Samsung como a LG con un terminal con pantalla flexible, formato de 18.5:9, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento.

Aún no hay fecha definitiva para la presentación de este nuevo teléfono con pantalla flexible, pero pese a que tampoco será de los más baratos, ya hay mucha expectación con lo que puede salir de este smartphone de Doogee.

Remember the Galaxy Round and LG Flexes? Well next year Doogee will try its hand at a curved screen device, with 18.5:9 aspect ratio, 6GB of RAM, and 128GB storage. pic.twitter.com/NFD6TaYloX

— Evan Blass (@evleaks) 15 de noviembre de 2017