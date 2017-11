[Review] iPhone 8, innovación bajo un diseño conocido

Hace algunos días llegó a Chile uno de los smartphone que está en la lista de los mejores del año, el iPhone 8, y en Capital tuvimos la oportunidad de probarlo para contarles cuáles son las principales caraterísticas de este dispositivo.

El que probé era color dorado, que más parece oro rosa, lo que no me molestó en absoluto. De hecho, el color es bastante discreto y elegante. El diseño es muy parecido al del iPhone 6 y 7 salvo algunos detalles, principalmente que la parte trasera ahora es de cristal. Es un poco más pesao que el iPhone 7 y más suave al tacto, pero es agradable al tomarlo y utlizarlo, y cabe perfecto en el bolsillo del pantalón. Eso sí, como es tan suave, puede resbalarse más fácilmente de las manos o cuando lo pones en una superficie irregular (como un sillón).

Como siempre, tiene lector de huellas y bloqueo numérico. Al encenderlo, da la opción de traspasar la información de tu iPhone antiguo a este con solo acercarlo y escaneando un código, tal como puedes ver en el video de más abajo, una funcionalidad bastante atractiva.

Características principales

Pantalla IPS 4,7 pulgadas

Procesador APPLE A11 seis núcleos.

2 GB de memoria RAM

64/256 GB de almacenamiento

Cámara trasera de 12 MPx grabación 4K

Cámara frontal de 7 MPx

Resistencia al agua y polvo IP67

Batería de 1.821 mAh con posibilidad de carga inalámbrica y carga rápida

Sistema operativo iOS 11

Lector de huellas dactilares

Medidas: 138,84 x 67,73 x 7,3 milimetros y 148 gramos de peso

Software y batería

El iphone 8 viene con iOS 11, una de las más recientes versiones del sistema operativo de Apple. Además, lleva el nuevo microchip A11 bionic, gracias al cual la mayoría de las aplicaciones cargan rápidamente y el smartphone es mucho más rápido y potente.

De hecho, según Geekbench,una herramienta que mide el rendimiento de un procesador, el A11 puntúa mejor cuando se trata de varios núcleos que un MacBook Pro de 13 pulgadas y también queda por encima del último iPad Pro de 10,5 pulgadas. Sí, leíste bien, es mejor que un computador.

La batería, a pesar de ser menor a la del iPhone 7, dura casi nueve horas con gran uso (personalmente usaba apps como Facebook, instagram, Pinterest, YouTube, Spotify, Twitter, un par de juegos, entre otros). Ahora, si no lo usaba mucho, podía durar 24 horas o más. Para que la batería no se consumiera más rápido, tuve que ir a ajustes y desactivar la actualización en segundo plano.

En cargarse al 100% demoraba poco más de una hora y media. También ofrece carga rápida, pero con el cargador que viene en la caja no vi mucha diferencia que con otros cargadores de Apple. También está la posibilidad de carga remota, pero lamentablemente no pude probarla, porque no tenía el dispositivo para ello.

Fotografía

La cámara del iPhone tiene 12 megapixeles, f/1.8 (esto es la apertura, la cantidad de luz que puede recibir el sensor) y se ayuda del mencionado A11 Bionic para procesar las imágenes. Cuando empecé a usar la cámara, y la comparé con la de un iPhone 7, me di cuenta que los colores se veían más amarillentos, aunque no podría asegurar si es así en todos los dispositivos o solo en el que usé yo. Para arreglar ese matiz, lo puse con el filtro vívido frío y los colores se veían más normales.

Las fotos con poca luz y nocturnas con flash mejoran bastante. Se ven mucho más nítidas y claras, y el flash no es tan intenso para saturar la imágen, y el procesador ayuda a que se vean mucho más naturales y bonitas.

¿Vale la pena cambiarse?

Mi smartphone es un iPhone 5s, y obviamente noté un gran cambio y una gran mejora desde que comencé a usarlo, así que si tienes el modelo 6 o anteriores, puedes cambiarte sin problemas. La diferencia será abismante. Si tienes el 6S notarás un cambio pero no será tan radical. Sin embargo, si tienes el iPhone 7, personalmente encuentro que no es necesario, ya que apenas notarás las mejoras, pues el 7 es muy, muy bueno. Quizás el iPhone X sea una mejor inversión en este caso.

Puedes encontrar el iPhone 8 disponible en tiendas del retail y en los operadores Entel, Movistar, WOM y Claro. El precio es de $649.990 para el de 64 GB y $799.990 el de 254 GB.