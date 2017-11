Elon Musk presentará su nuevo camión de Tesla el jueves

Elon Musk anunció desde su cuenta de Twitter, el lanzamiento de su nuevo camión Tesla, asegurando que "hará explotar nuestras mentes". El evento de presentación del nuevo vehículo será retransmitido online, por lo que es un buen momento para repasar lo poco que sabemos sobre el nuevo gran lanzamiento de la empresa.

Tesla Semi Truck unveil to be webcast live on Thursday at 8pm! This will blow your mind clear out of your skull and into an alternate dimension. Just need to find my portal gun ...

— Elon Musk (@elonmusk) 12 de noviembre de 2017