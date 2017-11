El iPhone X no funciona correctamente a bajas temperaturas

Usuarios han reportado sus quejas en Reddit, foros y redes sociales. Según la experiencia de algunos, el iPhone X se ha quedado pegado o “congelado” al intentar usarlo a baja temperatura. En general, la pantalla deja de responder al tacto.

La compañía, en un comunicado, asegura estar al tanto del problema y ya estar trabajando en una solución mediante software, que llegará a todos los usuarios en una próxima actualización.

Según Apple, el fallo sucede cuando el cambio de temperatura es rápido, es decir, cuando abandonas la comodidad y el calordel interior de una habitación y sales al clima frío de las calles.

Por otro lado, más de 20 usuarios también reportan un problema con la pantalla del iPhone X que presenta una raya verde.

@AppleSupport my iPhone X already has an issue.There is a green bar along the right hand side of the phone.Restart doesn’t fix. Known issue? pic.twitter.com/Hp3HKhVMfs

— mix0mat0sis (@mix0mat0sis) 7 de noviembre de 2017