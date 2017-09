WhatsApp permitirá borrar mensajes enviados, pero te delatará igual

WhatsApp ya está por las últimas pruebas en torno a la nueva característica que pronto llegará a la aplicación, que será el poder borrar los mensajes después de enviarlos, para así tener pocos minutos para arrepentirte de lo que escribiste.

Hasta el momento, a pesar de que la versión beta de la app ya contaba con esta función deshabilitada por defecto, los servidores encargados de “revocar” los mensajes no estaban activos. Ahora, sin embargo, estos servidores funcionan correctamente, por lo que la llegada de esta función debería ser inminente.

La función permitirá eliminar los mensajes que hayas arrepentido de enviar tanto en conversaciones individuales como en los chats grupales. Funcionará tanto con mensajes de texto como con vídeos e imágenes (y posiblemente también con notas de voz).

No obstante, WhatsApp dejará registrado en la conversación que has eliminado un mensaje. “Este mensaje ha sido eliminado”, verá el receptor que no recibió el mensaje, así que tendrás que preparar una buena excusa de todos modos.

Todavía se desconoce cuándo estará disponible la función, pero todo parece indicar que será dentro de muy poco.