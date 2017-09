IPhone X, la mayor evolución de Apple en 10 años

Después de muchos rumores y filtraciones, el 12 de septiembre por fin Apple despejó toda duda y presentó sus nuevos iPhone, incluyendo el especial por los 10 años del primer smartphone de la compañía.

En el Teatro Steve Jobs, fueron presentados el Apple Watch Series 3, el nuevo Apple TV y los iPhone 8 y 8 Plus, y cuando parecía que habían mostrado todo, Tim Cook salió al escenario para decir "One More Thing", y ahí fue presentado el iPhone X, la mayor evolución en la historia de este dispositivo, con el cambio de diseño más drástico que ha tenido.

El iPhone X se deshace del botón Home, haciendo que prácticamente toda la parte frontal esté cubierta por una pantalla OLED de gran resolución llamada “Super Retina Display”, que cuenta con soporte HDR, Dolby Vision y HDR10.

Para ello, se han visto en la obligación de crear un nuevo sistema de seguridad que complemente la pérdida del sensor de Touch ID frontal. Su nombre es Face ID y con él es posible desbloquear el iPhone usando el escaneo facial, algo que Apple asegura es más seguro que nunca gracias al análisis de la profundidad de imagen (3D) que, sobre papel, impediría que fueran engañados por una fotografía del usuario.

Aunque el botón Home físico desaparece, Apple ha creado un botón de inicio virtual que se esconderá cuando no lo necesites, y aparecerá con un simple toque en la pantalla. Para “despertar” al móvil, también solo será necesario tocar la pantalla.

Además cuenta con uno de los nuevos procesadores A11 Bionic, que como cada año, se convierte en el más rápido y potente que Apple ha creado. También cuenta con carga inalámbrica y doble cámara trasera, que están ordenadas de forma vertical.

Este nuevo iPhone X, lo cual se pronuncia como “iPhone Ten” (diez), tendrá un precio bastante elevado en comparación con los otros modelos. Su precio base es de US$ 999 en los Estados Unidos para la versión de 64GB y US$ 1.149 para la de 256GB. Estará a la venta a partir del 3 de noviembre.