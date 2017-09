Todo lo que sabemos que presentará Apple en su keynote de mañana

Mañana. 12 de septiembre, se realizará una nueva keynote de Apple. El lugar elegido será la nueva sede central, concretamente en el Steve Jobs Theater, que construyó específicamente para albergar eventos especiales.

La gran estrella del evento será el iPhone 8, que marcará los 10 años desde la salida del primer iPhone que cambió el mundo de la telefonía móvil, y se espera que esta versión consiga algo parecido. Según los rumores, entre sus características encontramos un diseño totalmente renovado, que eliminará por completo el clásico botón de inicio físico, a una nueva tecnología de panel, el OLED, pero es seguro que Apple nos guarda otras sorpresas.

Pero Apple está preparando no uno, sino tres modelos diferentes para esta generación del iPhone. Dos de ellos, serán el iPhone 7s y el 7s Plus. En ambos casos, no nos encontraremos demasiadas novedades. Es posible que las funcionalidades de doble cámara del iPhone 7 Plus ahora estén disponibles en ambos modelos, su diseño será el mismo, y que compartirá el procesador A11 con el nuevo iPhone 8.

El nuevo Apple Watch Series 3, tendrá compatibilidad con redes LTE, de forma que podremos empezar a dejar atrás nuestro iPhone sin preocuparnos por perdernos cualquier notificación o llamada importante.

Por último, pero no menos importante, tenemos otro gran salto de calidad en los dispositivos de Apple. En este caso de imagen, y es que la compañía estaría preparando el salto al 4K Ultra HD para sus plataformas de video. Y para acompañar este importante cambio, se anunciaría la llegada del primer Apple TV compatible con esta resolución y con capacidad para HDR.

Además, serán lanzadas las nuevas versiones de software, desde iOS 11, a MacOS High Sierra, pasando por tvOS 11 y WatchOS 4, todos ellos recibirán novedades compatibles con los modelos anteriores.