Cristián Huepe: “Me parece súper importante darle más gracia a la ciencia”

Cristián Huepe es un físico chileno que realiza investigaciones en sistemas complejos, dinámica no lineal y física estadística. Ha trabajado en varios temas a lo largo de su carrera, incluyendo: superfluidez, condensados de Bose-Einstein, un modelo de cosmología de juguete, singularidades de tiempo finito, caos espaciotemporal, dinámica de defectos y ondas de Faraday.

Actualmente, según comenta, está en varios proyectos, pero su investigación actual se centra en la dinámica del movimiento colectivo y las redes complejas. Esas dinámicas hoy en día las aplica tanto para entender sistemas activos biológicos como para entender sistemas de tipo de dinámica robóticos.

Su otra línea de investigación se relaciona con redes complejas, tema en el cual está trabajando en dos cosas diferentes; , uno es tratar de entender cómo se desarrollan las redes complejas evolutivas, en redes complejas que tienen que ver con sistemas biológicas y que evolucionan por la evolución darwiniana, y por otro lado, las dinámicas de redes sociales que permiten entender cosas como la postverdad, tema del cual hará un taller el lunes 11 y martes 12 de septiembre de 7:30pm a 9:30pm (click aquí para más información).

Pero Cristián también es músico, y tiene una investigación en esa línea, estoy intentando entender el arte del punto de vista de sistemas complejos.

¿De qué trata este proyecto?

“Con este proyecto académico estamos tratando de entender si podemos caracterizar la música como que tuviera una dinámica que se llama crítica, que esencialmente es muy característica de los sistemas vivos. Si unos los analiza, incluso matemáticamente están entre un estado demasiado ordenado y demasiado caótico, justo en medio.

Si un sistema vivo es demasiado caótico se desarma en cualquier momento, pero si es demasiado ordenado, no se puede adaptar a nuevas condiciones, entonces hay toda una corriente en biología que trata de demostrar que los sistemas biológicos tienen ciertas características, matemáticamente, y lo que nosotros estamos intentando demostrar es que los sistemas artísticos, en particular la música, también tienen esta características de estar al borde, entre demasiado apretado y demasiado caótico”.

Y como el arte y la ciencia van de la mano, Cristián hará un show de música electrónica en vivo será el miércoles 13 de septiembre en el microclub del Bar Santo Remedio, cerca de medianoche. (Click aquí para más información)

Este físico es uno de los invitados de la Noche Nerd de septiembre, donde hablará de la postverdad y redes compleja. Ya había presentado en una Noche Nerd, el año pasado, y luego estuvo de público, algunos meses después, y comenta que le ha impresionado mucho lo que ha crecido.

“Encuentro súper bueno el ambiente, en el sentido que es muy entretenido, participativo y algo como cool, algo entretenido que salir a hacer, es así como un panorama. Tiene un lado muy teatral yeso es algo súper bueno, hay una cosa más como despliegue de escenario, escenografía, luces, de expectativa y da gusto porque creo que en general es un poquito decepcionante para mí que la sociedad, a todo lo que se le atribuye un cierto aire de importancia o celebridad, no tienen nada que ver con cultura. Todo lo del momento son puras estupideces que se hablan en un matinal, cuando la ciencia en el mundo es tan importante.

Cuando tanta gente no entiende lo que es la ciencia, no tiene ninguna conexión directa, al punto de que hay cada vez más gente que cree que la Tierra es plana o que nunca se llegó a la luna, es preocupante. Me parece súper importante darle como más gracia y aires

de algo importante, valioso y taquillero a la ciencia. Me parece algo súper bueno y me parece que la están haciendo muy bien en Chile, porque llega harto público y la puesta en escena está funcionando súper bien”.

Cristián Huepe se presentará en la próxima Noche Nerd.

Cuándo: Jueves, 14 de septiembre

Dónde: IF Bilbao 850

Hora: 20:00 a las 00:00 horas

Más información en http://www.lacasadegoethe.com/