Se filtran seis millones de cuentas de Instagram

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza las filtraciones de datos de seis millones de cuentas de Instagram. Aunque en un principio se creía que este ataque solo había apuntado a cuentas de celebridades, finalmente se develó que también impactó en las cuentas de Instagram de otros usuarios.

El 30 de agosto, Instagram había asegurado a los usuarios no famosos que sus cuentas no estaban en peligro porque las filtraciones solo apuntaban a celebridades. Pero los atacantes, crearon una base de datos llamada Doxagram que fue publicada en la Dark Web con la información de los usuarios afectados, la cual podía ser comprada por 10 dólares.

Para obtener la información los atacantes explotaron un bug en una de las API (interfaz de programación de aplicaciones) de la aplicación, lo cual les dio acceso a números de teléfono y direcciones de correo electrónico de usuarios registrados.

“Nos preocupa profundamente la seguridad de la comunidad Instagram, así que queremos hacerte saber que recientemente descubrimos un bug en Instagram que podría utilizarse para acceder a la dirección de correo electrónico y al número de teléfono de algunas personas, aunque no fueran públicos”, declaró Mike Krieger, CTO de Instagram.

Originalmente desde Instagram afirmaron que solo un “bajo porcentaje” de cuentas se habían visto afectadas, pero los atacantes rápidamente refutaron esta afirmación forzando a la empresa propiedad de Facebook a aconsejar a los usuarios cambiar sus contraseñas y así protegerse de tal ataque.

Esta no es la primera vez que Instagram está en las noticias por problemas de seguridad; la última vez fue utilizada por los ciberdelincuentes para esconder direcciones de C&C en comentarios, aunque en ese caso no hubo ataque y no se vieron impactados millones de usuarios.