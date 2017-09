Así es Dara Khosrowshahi, el nuevo CEO de Uber

Dara Khosrowshahi, de 48 años, fue nombrado como consejero delegado de la compañía este martes.

Khosrowshahi era jefe de Expedia desde 2005, desde donde lideró la compra de Orbitz, Travelocity y HomeAway. En los primeros siete años en esa compañía –de donde todavía no se ha ido–, la acción aumentó su valor un 50%.

Su mayor desafío será mejorar la reputación de la plataforma de transportes, cargada de abusos sexistas dentro de la propia empresa.

El desafío: salir a la bolsa en 18 meses

Es un rumor desde hace tres años. Pero una serie de problemas tanto internos como con clientes, hicieron imposible que Uber saliera a la Bolsa. Será ésta precisamente, la principal misión que liderará Khosrowshahi.

Tiene experiencia en el rubro: trabajó en la banca de inversión en los 90. Según El País, en el mundo financiero se le considera un “negociador sin piedad y lleno de paciencia, capaz de estirar un trato hasta llegar a un acuerdo favorable para sus intereses”. La compra de HomeAway a fines de 2016 por Expedia, por 3.900 millones menos de lo estimado inicialmente se considera una jugada maestra.

De Teherán a Seattle

Pero su historia comenzó en Teherán donde vivió con su familia hasta 1978, cuando huyeron de la revolución iraní a Canadá. En el año 91 entró a ingeniería electrónica en la Universidad de Brown. Su primer trabajo fue en la firma financiera Allen&Co, luego se fue como director financiero de Barry Diller’s, parte del conglomerado de internet IAC –dueña de Vimeo, Ticketmaster y Match.com–, y de ahí saltó a Expedia.

Casado dos veces, es padre de cuatro hijos, dos adolescentes y don niños. Su segundo matrimonio fue en Las Vegas, donde se casó con jeans y zapatillas. Es fanático del fútbol y en la campaña presidencial colaboró con cuantiosas donaciones a Hillary Clinton.

Vive en Seattle. En 2015figuró entre los directivos mejor pagados de EE.UU. según The Wall Street Journal, con 94,6 millones de dólares. Khosrowshahi es parte del consejo de The New York Times.