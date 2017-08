Código 101

Por: Federico Willoughby Olivos

No es exagerado hablar de una nueva alfabetización. Lo cierto es que si hace 20 años el futuro dependía de aprender a hablar inglés, y hace 10 era lograr manejar el mandarín, desde hace algunos años hay un enorme esfuerzo global de diversas instituciones para que todos aprendan a programar. Hasta el propio Barack Obama, durante su administración, invitó al mundo entero a sumarse a la iniciativa de “The Hour of Code”, que no es otra cosa que ejercicios cortos diseñados para desmitificar que aprender código es imposible (los pueden pillar en https://hourofcode.com). Y efectivamente no es poca la oferta para aprender desde cosas básicas (armar una página web), hasta más complejas (desplegar nuestras propias apps). Y bueno, como la oferta es demasiada y no así la calidad, Forbes entregó un ranking de los mejores sitios para formarse en el nuevo lenguaje del futuro.

Codeacademy (codeacademy.com): ideal para partir. Son proyectos individuales donde a uno rápidamente lo tienen “codificando” en lenguajes como Javascript, SQL o Python. Además, las secciones tienen pequeños ejercicios interactivos que refuerzan lo aprendido.

Free Code Camp (freecodecamp.org): aquí apelan al poder de la comunidad. Se trata de aprender a programar al tiempo que se trabaja en proyectos y aplicaciones para ONG’s de todo el mundo. También entregan certificados si uno logra demostrar que aprendió. Su mayor fortaleza es que ante cualquier duda o problema, hay foros y cientos de personas listos para ayudar.

Codewars (codewars.com): la programación se reúne con las artes marciales en Codewars. Este sitio es un “dojo” donde uno practica diferentes desafíos de “kata” para perfeccionar habilidades. A medida que se progresa, los desafíos son más complejos. Lo bueno es que tiene una comunidad robusta lista para ayudarnos en nuestra “guerra”.

The Odin Project (theodinproject.com): este es un proyecto de código abierto que no sólo se centra en enseñar Ruby on Rails, Javascript, jQuery y otros programas, sino que además permite que uno vaya construyendo un portafolio para después buscar trabajo.

Hackerrank (hackerank.com): competencia pura. Es como el ranking de la ATP, pero de hackers. Aquí, más de un millón de programadores participan solucionando problemas de código y al mismo tiempo van sumando puntos para subir en el escalafón. A diferencia de otros sitios, este no tiene un currículum definido y es más un espíritu de “aprender haciendo”.

Codefights (codefights.com): es similar a HackerRank: lucharás contra otros para resolver los problemas más rápido. La idea es aprender y divertirse. Fácil en un comienzo, después empieza a subir la dificultad, emulando a un juego de video. De vez en cuando, también hay torneos.